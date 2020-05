Is winkelen in Tilburg met wat aanpassingen coronaproof? 'Mensen moeten het zelf doen'

Winkeliers staan te springen om klandizie en ze willen dus maar al te graag zorgen voor een veilige winkelstraat. "Het is een kwestie van proberen", zegt Stefan van Aarle, voorzitter van het Ondernemersfonds. "We zoeken naar de balans tussen waarschuwen en de economie weer laten draaien."

Anderhalve meter

Wie op zaterdagmiddag door de winkelstraat loopt, merkt dat het heel erg lastig is om anderhalve meter afstand te houden. "In de winkels is de afstand goed te bewaren, maar als je hier door de stad loopt, gaat die anderhalve meter het niet worden", vertelt een vrouw die een noodzakelijke boodschap komt doen.

Daar zit hem dan ook het knelpunt. De goedbedoelde initiatieven ten spijt, blijken mensen zich weinig bewust van de noodzaak om afstand te houden. "Je doet dus ook echt een beroep op de verantwoordelijkheid van het individu", aldus Van Aarle. "We moeten allemaal ons steentje bijdragen, zodat dit werkbaar is."

KOP

Het was op deze regenachtige zaterdag natuurlijk lang niet zo druk als gewoonlijk. Toch was het niet mogelijk om de juiste afstand van andere bezoekers dit houden. Van Aarle maakt zich dan ook enige zorgen om volgende week, wanneer het weer beter lijkt te worden. "We lijken wel coronamoe. Gelukkig kunnen we de handhaving opschalen als de drukte toeneemt."

Het Ondernemingsfonds denkt ook al na over volgende stappen. "Misschien kunnen we richtingspaden aanleggen, zodat mensen elkaar beter kunnen ontwijken", zegt Van Aarle. "Uiteindelijk moeten mensen het zelf doen."