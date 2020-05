Man met Porsche scheurt met 210 km per uur over de A58: 'Niet slim'

De 52-jarige bestuurder van een Porsche, heeft zaterdag een te snelle rit op de A58 bij Tilburg moeten bekopen met het inleveren van zijn rijbewijs. De man tikte de 210 kilometer per uur aan.

Gemiddeld reed de man op het moment dat hij door de politie gevolgd werd 197 kilometer per uur. De verkeerspolitie uit Oost-Brabant schrijft op Twitter dat de man 'wilde laten zien dat zijn Porsche sneller was dan de auto die hem probeerde in te halen'.

De toegestane snelheid was 130 km per uur. Het kostte de bestuurder zijn rijbewijs en daarover is de politie kort: #nietslim