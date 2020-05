Herdenkingsvluchten historische vliegtuigen vanaf vliegveld Seppe

Tijdens de Nationale Dodenherdenking, voeren historische vliegtuigen uit het Vliegend Museum Seppe een speciale herdenkingsvlucht uit. Er is een route gemaakt waarbij de inwoners van verschillende gemeenten de formatie over zien komen.

De formatie bestaat uit een Boeing Stearman, Piper Super Cub en een DHC-1 Chipmunk. De Piper Club vliegt rond acht uur boven Oosterhout.

De andere vliegtuigen gaan richting Zuid-Holland om later weer op Seppe te landen.

Komen de vliegtuigen niet bij je langs of wil je weten waar ze zijn? De Memorial Flight is live te volgen zijn via Flightradar24.com en via een livestream op Facebook vanuit één van de vliegtuigen.

Na de herdenking gaat het vliegveld weer dicht voor niet-essentiële vluchten tot 1 juni vanwege het coronavirus.

Ook op andere plekken in de regio zijn er herdenkingen. Die zijn alleen via internet te volgen.