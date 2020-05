Bewoner (56) zwaargewond bij brand in woning boven slagerij in Gemert

Een ooggetuige zag dat de brandweer de bewoner buiten bewustzijn uit het gebouw haalde. Vanwege de ernst van de situatie werd een traumahelikopter opgeroepen. Die landde in de buurt van de slagerij.

Het slachtoffer heeft veel rook ingeademd en is behandeld door een arts die met de traumahelikopter naar de Nieuwstraat kwam. Uiteindelijk is de bewoner in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).

Ventilatoren

Om het vuur in Gemert te blussen, zette de brandweer twee blusvoertuigen en een hoogwerker in. Rond kwart voor negen was de brand onder controle.

"Om de rook uit het gebouw te krijgen, maken we gebruik van ventilatoren", laat een woordvoerder van de brandweer weten. "Door middel van warmtebeeldcamera's zoeken we verborgen smeulbrandjes op om die zonder veel nevenschade af te kunnen blussen."

Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.