Handhaver en agenten mishandeld omdat ze willen ingrijpen bij geluidsoverlast

Een handhaver van de gemeente Drimmelen is zaterdagmiddag mishandeld in Terheijden. Een 41-jarige man uit die plaats was boos omdat de buitengewoon opsporingsambtenaar onderzoek deed na een melding over geluidsoverlast. Ook in Hank was het raak. Daar werd een 36-jarige vrouw aangehouden. Ook die verzette zich hevig.

De BOA van de gemeente Drimmelen reed met een collega in een herkenbare surveillanceauto, toen de melding over geluidsoverlast in Terheijden binnenkwam. Toen ze aankwamen in de bewuste straat, hoorden zij inderdaad luid geluid vanuit een huis.

Portier opengetrokken

Het slachtoffer besloot in de auto met een app op zijn telefoon een meting te doen. Die meter sloeg uit naar tachtig decibel.

Op dat moment werd het portier aan de passagierskant opengetrokken. De bewoner kwam kwaad op hem af en riep dat de politie niet gebeld moest worden. De man maakte wilde bewegingen met zijn armen en duwde het portier dicht terwijl het rechterbeen van de BOA zich daar nog bevond.

Bokshouding

Vervolgens nam de man een bokshouding aan. Daarop besloten de handhavers weg te rijden en de politie te waarschuwen. De bewoner rende nog een stuk achter hen aan, maar gaf uiteindelijk op.

Agenten hebben de verdachte aangehouden. Hij is vastgezet. In het bureau weigerde de man mee te werken aan een blaastest of bloedonderzoek. Ook dit is een strafbaar feit en hier zal hij voor bestraft worden.

Hank

Ook in Hank was het zaterdag raak. Daar veroorzaakte een 36-jarige vrouw 's ochtends rond halfzeven flinke geluidsoverlast in haar huis. Het gaat om een adres waar dit volgens de politie wel vaker gebeurt.

Een agent belde de bewoonster op om haar te vertellen dat de buurt last had van de harde muziek en vroeg haar de apparatuur zachter te zetten. De vrouw liet weten dat dit niet ging gebeuren. Daarop zijn de agenten naar het huis gegaan. Zij hoorden inderdaad harde muziek uit de woonkamer komen.

Corona

Ze besloten na overleg het huis binnen te gaan om de geluidsapparatuur in beslag te nemen. De bewoonster was het daar niet mee eens en begon te duwen en te trekken. Ook sloeg ze een van de agenten twee keer op het hoofd.

Toen de vrouw werd aangehouden, begon ze vlakbij de agenten te hoesten terwijl ze zei dat ze corona heeft. "En jullie nu ook." Ze voegde daar aan toe dat ze maar mondkapjes op hadden moeten zetten.

Spuugmasker

Ze is uiteindelijk met een zogenaamd spuugmasker naar het politiebureau gebracht. Er is van haar bloed afgenomen om te testen of ze inderdaad het coronavirus heeft. De agenten hebben aangifte gedaan.