Kunstenares bedenkt alternatieve onthulling van holocaustmonument in Tilburg

Celliste Jacqueline Hamelink speelde de Sarabande van Bach op het monument en Van de Weyer liet daar een video van maken. Die gaat ze online verspreiden.

Eng

“Normaal staat het hier op 4 mei helemaal vol met mensen. Maar als je anderhalve meter afstand moet houden, gaat dat natuurlijk niet. Dus de hele dodenherdenking gaat hier niet door. Ik wil het nieuwe monument toch onder de aandacht van de mensen brengen. Dus dat doe ik dan maar op deze manier.”

Heel rouwig is de kunstenares er trouwens niet om. “Om eerlijk te zijn, ik vind zo’n officieel moment ook altijd heel erg eng. Dus vind ik het wel fijn en mooi om het nu heel klein en intiem te doen.” De kunstenares had toch een paar mensen uitgenodigd om te komen kijken naar het optreden.

Dadelboom

Het kunstwerk is een bronzen dadelboom. "Dat vond ik een mooi symbool. Het wordt ook wel de boom van de waakzaamheid genoemd. En daarnaast bloeit hij als eerst in het voorjaar. Dat staat symbool voor dat er weer een nieuwe lente aankomt", aldus de kunstenares. "En omdat Tilburg een textielstad is, hangen er kleden in de boom."