Visser op bon omdat hij via verboden methode op paling vist

Een visser is zondag op de bon geslingerd omdat hij op paling viste. De visser was 'met pieren aan het peuren', meldt wijkagent Ger Roumen.

Dat is een speciale manier om paling te vangen, waarbij je meerderde wormen als aas gebruikt. Die wormen maak je vast aan een draad die om een lood wordt gebonden. De paling bijt zich daar in vast, maar deze methode is verboden. Bovendien is paling een beschermde vissoort.

De vissers hielden volgens de wijkagent wel voldoende afstand van elkaar. "Wel een waarschuwing gegeven om daar niet te gaan barbecueën."