Buurtschap Veldstraat wil zijn knollen niet weggooien: 'Zundert kan niet zonder bloemen'

Dat gebeurde vanwege coronavoorschriften anders dan anders. “We maken er ieder jaar een gezellige boel van, met zeker twintig tot dertig mensen uit de buurt”, zegt Corne Backx van buurtschap Veldstraat.

"Vooraf zijn er dan al voren getrokken in het veld en de mensen planten de knollen met de hand. Maar de coronaregels schrijven dit jaar voor dat er hooguit drie personen op het land mogen komen. Voor het planten konden we gelukkig een plantmachine lenen van buurtschap Driehoek.”

Financiële strop

In een paar uur tijd verdwijnen de duizenden knollen in de grond. Corne Backx hoopt dat ze later in september nog gebruikt kunnen worden voor het kindercorso. "En we proberen er zelf weer knollen van over te houden, zodat we voor volgend jaar minder hoeven inkopen", voegt hij eraan toe.

Want het niet doorgaan van het corso betekent behalve veel emotionele pijn in Zundert ook een financiele strop voor de buurtschappen. "Er gaan ieder jaar in augustus flinke partijen bloemen naar andere corso's in Nederland en zelfs naar Spanje. Maar die zijn allemaal afgelast."

'Weggooien is zonde'

Volgens Corne Backx hebben sommige buurtschappen al hun ingekochte dahliaknollen weggegooid. "Maar dat vonden we zonde. We hopen dat er straks misschien wat versoepeling komt van de regels en dat we toch samen met de buurt het veldje kunnen onderhouden en samen van de bloemen kunnen genieten."