Koen werd al rijdend van zijn quad beroofd: 'Ze sprongen vanaf een motorscooter op mijn quad'

Nietsvermoedend reed Koen Bouwman uit Breda zaterdag op zijn quad langs het kanaal in Biest-Houtakker. Hij had de quad nog maar een paar weken en was bij een vriend in Best op bezoek geweest. Op een manier die niet zou misstaan in een actiefilm werd hij van zijn voertuig beroofd.

“Op de Kanaaldijk kwam er op het zandpad een motorscooter naast me rijden, met twee mensen erop. Ze deden alsof ze me iets wilde vragen, dus ik remde af naar een kilometer of vijf per uur. Toen sprong er een van de scooter op mijn quad, voor me. Zoiets verwacht je niet.”

Voor hij het wist zat Koen achterop zijn eigen quad. “Ik begon nog tegen ze te praten, waar zijn jullie mee bezig? Toen zag ik dat er één een pistool uit een handtasje haalde en ben ik er snel afgesprongen. Ik ga mijn leven niet riskeren.”

Door vader naar huis gebracht

Koen liep naar het dorp ‘om tussen de mensen te komen’, waar hij hulp inschakelde. Uiteindelijk kwam zijn vader hem halen en bracht hem naar huis. Flink geschrokken vertelt hij: “Ik heb die scooter bij Haghorst al gezien. Het viel me wel op dat ze goed bij me konden blijven, want ik reed 100. Maar ik heb er verder niet op gelet.”

Toen de dieven er op zijn quad vandoor gingen, reden ze bijna een fietser omver, weet Koen. “Die heb ik verder niet gesproken. Ik ben bij thuiskomst wel meteen gaan zoeken. Maar hij staat nog niet op Marktplaats. Ik heb 6000 euro voor de quad betaald. Het gaat om een rood-witte Yamaha 700 cc, een special edition waar je ook mee op de snelweg mag. We waren hem nog mooi aan het maken.”

Nieuwe methode

Koen deelde zijn verhaal op Facebook, waarna tips binnenkwamen. Zo zouden de daders gezien zijn in Eindhoven, in Oirschot en in Haghorst. Hij heeft ook aangifte gedaan. “Er worden de laatste tijd heel veel quads uit garages of schuren gestolen, maar dit verhaal kende de politie nog niet.”

De dieven kunnen niet ver gekomen zijn zonder te tanken. “Ze hebben hooguit Eindhoven kunnen halen. Ik hoop dat ik mijn quad terugkrijg, maar vrees het ergste. Ik denk dat het om een criminele bende gaat, dit was zo professioneel. ”

