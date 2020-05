Zeventig waarschuwingen in 'enorm druk' natuurgebied, 14 boetes

"Het was enorm druk in het natuurgebied. Dit resulteerde in de waarschuwingen en 'opvoedkundige' gesprekken vanwege het overtreden van de openstellingvoorwaarden en de corona maatregelen", stelt de politie. Je mag de bossen in, mits je afstand van andere mensen houdt.

De boetes gingen met name naar de mensen die hun hond los lieten lopen in het beschermde natuurgebied tijdens het broedseizoen.