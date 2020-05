Finale Boer Zoekt Vrouw in zicht, maar heeft Cupido écht raak geschoten?

Bij de Brabantse boer Geert zijn de kaarten geschud en is het hoge woord eruit en de boeren Jan en Geert-Jan moesten door een paar zure appels bijten. Gelukkig lijkt de dol verliefde boer Bastiaan met Milou wél zijn droomvrouw te hebben gevonden. En boerin Annemiek? Die begon weer van vooraf aan en had een date met de Brabantse leukerd Bram.

Annemiek

De Drentse boerin Annemiek ging natuurlijk niet op citytrip, omdat er niemand meer was om met haar mee te gaan. Toch kreeg ze nog een nieuwe kans op het vinden van de liefde, dankzij een date met de Brabantse bioloog in spe Bram. Die nam haar meteen meenam voor een ritje op zijn motor.

Het wordt nog spannend hoe dit een vervolg gaat krijgen, óf het een vervolg gaat krijgen. Want Annemiek vond hem weliswaar leuk, stoer en aantrekkelijk, maar twijfelt inmiddels aan alles en vooral aan zichzelf: “Het blijft maar malen, ben ik er klaar voor, wil ik dit wel, vind ik het eigenlijk nog wel leuk, vind ik mezelf nog leuk?” Misschien is het inderdaad beter als de mooie maar wispelturige boerin dat eerst uitzoekt., voordat er nog meer mannenharten worden gebroken.

Super leuke vent

Steffi en Roel: “Alle goeds komt natuurlijk uit Brabant, wat een super leuke vent, een echte kerel! Dus we dachten: dit wordt ‘m! Maar ja, op het eind krabbelde ze terug vanwege de afstand, iets wat je van tevoren weet, dus dat is een beetje jammer. We gaan het zien volgende week, hopelijk gebeurt er nog een wonder.”

Boering Annemiek vraagt zich af of ze eigenlijk wel toe is aan een relatie (Foto: KRO-NCRV)

Jan

Boer Jan mocht met zijn Nienke op citytrip naar Edinburgh. De boer voelde zich als 'een puber' en heeft het duidelijk flink te pakken. Hij ziet zelfs ‘een tropische oceaan’ als hij in haar ogen kijkt. Terwijl de reis bedoeld was om dichterbij elkaar te komen, sloeg bij Nienke juist de onzekerheid toe. Ze is wel gek op Jan, vertelde ze in tranen, maar door ‘een slechte ervaring in het verleden, durft ze zich niet te geven’.

Ze lopen qua gevoel niet gelijk en ze heeft tijd nodig, zo kreeg Jan tijdens een wandeling door het prachtige en romantische Schotse heuvellandschap te horen. Hij hield zich goed, maar het deed veel met hem. De boer zal geduld moeten hebben en haar die tijd moeten geven, maar of dat de boel zal redden?

Goede hoop

Steffi en Roel blijven er desondanks in geloven: “Eigenlijk hadden ze best een fijne citytrip, maar er zijn wel wat twijfels bij Nienke. Het is een heel leuk stel samen, dus we hebben er goede hoop op dat het goedkomt.”

Eindigt boer Jan straks toch weer alleen op de bank? (Foto: KRO-NCRV)

Geert-Jan

Ondanks ideale omstandigheden, wilde het op Malta maar niet vlotten tussen Geert-Jan en zijn Karine. Het begon er al mee dat ze bij aankomst vast kwamen te zitten in de draaideur van het hotel. Dit leek bijna een voorbode van de verhouding tussen de twee, die liep gedurende de trip ook steeds verder vast. De boer wilde wel en liet dat ook duidelijk merken. Maar Karine hield de boot af en had meer oog voor de omgeving en haar camera dan voor Geert-Jan.

Ze durft niet of wil niet, dat bleef een beetje in het midden. Arme Geert-Jan. Hij verklaarde haar ronduit de liefde en zij reageerde met: we zien het allemaal wel. Zichtbaar zakte bij hem de moed in de schoenen en sloeg de onzekerheid. Of zoals hij het zelf later onomwonden zei: “Ik had beter m’n bek kunnen houden.”

Stekker eruit

“Karine trok eigenlijk meteen op dag één al de stekker eruit. Zo kwam het in ieder geval wel over. We hebben echt ontzettend met Geert-Jan te doen. Die gaf zich helemaal bloot en vertelde hoe leuk hij haar vond, terwijl zij afstand hield en kil deed. Je gunt hem zoveel meer. Hopelijk komt het goed met hem, maar dat zien we met Karine niet gebeuren”, is de conclusie van Steffi en Roel.

De goedlachse boer Geert-Jan heeft het moeilijk (Foto: KRO-NCRV)

Geert

En dan onze Brabantse boer Geert. Of moeten we zeggen: botte boer Geert. Want wat iedereen, de verliefde Angela incluis, al mijlenver zag aankomen, werd tijdens de citytrip in het koude en regenachtige Spaanse Navarra duidelijk: ze is het niet voor hem. En dat kan natuurlijk, maar het ging er wel erg plompverloren aan toe. Geert zoekt 'zijn vrouwelijke ik' en dat is Angela niet.

Want, zo legde hij het uit: “Ik denk dat wij niet bij elkaar passen. We kunnen perfect samen, maar verkering is toch iets anders, hè." Dit gezegd hebbende tijdens een kop koffie, was het klaar voor hem. Wat het met Angela deed, leek hem niet heel veel uit te maken. Petje af voor Angela die geen krimp gaf en zich groot hield. Botte boer Geert heeft zijn ‘wauw-factor' dus niet gevonden, maar laten we eerlijk wezen: dat wist hij al voordat hij op citytrip ging.

'Subtiel' afgeserveerd

Steffi en Roel zijn ook kritisch: “Het was allemaal heerlijk en leuk, leuk, leuk, maar op de laatste dag zette hij er ineens op een ‘subtiele’ manier een punt achter. Er gebeurde eigenlijk ook niks die hele citytrip. Het was echt heel sneu om te zien hoe dit is gelopen, want wat is die Angela een ontzettend leuke, warme vrouw! Heel jammer, maar misschien zorgt Geert nog voor een verrassing volgende week.”

Helaas geen 'wauw-factor' voor boer Geert uit Oeffelt (Foto: KRO-NCRV)

Bastiaan

Eindelijk konden we genieten van het vuurwerk waar we als kijker zo lang op hebben moeten wachten dit seizoen Want wat was het leuk om Bastiaan en zijn Milou samen te zien in het koude Lapland. Niet dat ze last hadden van die kou, de romantiek spatte ervan af op de ski’s, in de hondenslee, op de ijsbaan, in bed, aan het diner en in de hot-tube.

Daar kon zelfs een precair onderwerp als de afstand tussen Zeeland en Frankfurt niets aan afdoen. Dolverliefd kusten de twee het probleem in hot-tube weg. Het is een schot voor de boeg, maar het ziet ernaar uit dat Bastiaan en zijn ‘stoere chick’ Milou het (enige) liefdeskoppel van dit seizoen gaan worden.

Titanic momentje

“Nou, zet de vuurwerkkanonnen maar aan! Het was hélemaal raak en helemaal vlam in de pan. Maar alles was dan ook aanwezig en we dachten zelfs dat we met de beslagen ramen nog een ‘Titanic momentje’ te zien zouden krijgen, maar dat gebeurde nog net niet, haha! Het was gewoon hartstikke mooi om te zien hoe ze elkaar steeds van heel dichtbij aankeken”, glunderen Steffi en Roel die natuurlijk ook even dachten aan hun eigen citytrip naar Bern in het verleden.

Volgende week: de ontknoping van Boer Zoekt Vrouw in de laatste aflevering