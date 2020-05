Aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen daalt verder

Het aantal patiënten dat met corona of verschijnselen daarvan in de Brabantse ziekenhuizen ligt, is ook afgelopen weekeinde verder gedaald. Maandagochtend lagen 272 mensen in het ziekenhuis, zo blijkt uit cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in onze provincie. Sinds 9 maart was de instroom niet zo laag als deze zondag, toen 41 patiënten werden opgenomen.

Van die 41 is bij 3 personen daadwerkelijk het coronavirus vastgesteld. De overige 38 patiënten vertonen verschijnselen van het coronavirus en staan als 'coronaverdacht' in de boeken. De laatste tijd blijkt tussen de 10 en 20 procent van deze coronaverdachte patiënten het virus daadwerkelijk onder de leden te hebben. "Een paar weken geleden was dat nog meer dan de helft. Dat is dus een gunstig teken", zegt een ROAZ-woordvoerder. Iemand is al snel coronaverdacht, zegt hij. "Bijvoorbeeld als iemand een hoestje of koorts heeft."

Weekendeffect

Tegenover het lage aantal opnames staat ook een relatief laag aantal van 19 ziekenhuisontslagen. Het 'weekendeffect' verklaart de lage in- en uitstroom van patiënten, zegt de woordvoerder. Na het weekend pieken deze aantallen weer, maar in vergelijking met voorgaande weken is een dalende trend zichtbaar. "Die zet dus door", aldus de zegsman.

Knelpunt

Het knelpunt ligt volgens het ROAZ bij de intensive care (ic), waar de daling van het aantal patiënten slechts traag doorzet. Zondag lagen 80 mensen met het coronavirus op de ic. "Die daling verloopt erg langzaam. Dat ijlt enorm na sinds we de coronapiek bereikten. Ten opzichte van het landelijke beeld hebben we in Brabant een veel groter na-ijleffect, omdat deze provincie hard getroffen is."

De cijfers van het aantal nieuwe opnames in de Brabantse ziekenhuizen wijken af van de getallen die dagelijks door het RIVM worden gepubliceerd. Dat komt onder meer doordat het RIVM alleen het aantal ziekenhuisopnames meetelt van mensen bij wie het virus definitief is vastgesteld. Bij een deel van de Brabantse ziekenhuisopnames is er een ernstige verdenking, maar is de uitslag van de officiële test nog niet binnen. In dit artikel leggen we de werking van de verschillende coronacijfers uit.

