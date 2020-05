Puinhoop in supermarkt Lierop na inbraak, daders gaan er met sigaretten vandoor

LIEROP -

Een puinhoop trof eigenaar Jan Verhoeven van de Spar in Lierop maandag aan, nadat hij rond vier uit bed werd gebeld vanwege een inbraak in zijn zaak. “De pui was aan diggelen en het sigarettenrek was opengebroken. Ook hebben ze geprobeerd de geldautomaat open te breken. Maar dat is niet gelukt”, vertelt hij.