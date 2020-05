Agent vliegt uit de bocht op A58, auto total loss tegen boom

Een agent is zondagavond uit de bocht gevlogen op de snelweg en frontaal op een boom geknald. De man raakte lichtgewond. De politie-auto is total loss.

De agent van het team Roosendaal was rond half twaalf in een politie-auto onderweg naar een verdachte situatie toen het mis ging ter hoogte van St. Willebrord. Hij raakte in een bocht de macht over het stuur kwijt en botste op een boom.

Hoewel het voertuig total loss was, wist de agent wel zelf uit de auto te komen. De man is ter plekke door ambulancepersoneel nagekeken. De auto werd getakeld.