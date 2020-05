Ondernemer doneert 60 kilo kroonkurken voor rolstoelbus meervoudig gehandicapte Nanne (6)

Wachten op privacy instellingen... Nanne laat haar kroonkurken zien. (Foto: Linda Koppejan) Volgende Vorige 1/2 Gehandicapte Nanne (6) heeft een rolstoelbus nodig: ondernemer doneert kurkdoppen

De ouders van de meervoudig gehandicapte Nanne van den Broek (6) uit Rucphen zijn dringend op zoek naar kroonkurken en oud ijzer. Met de opbrengst willen ze een rolstoelbus voor hun dochter aanschaffen. Horecaondernemer Kees Baak uit Oss las bij Omroep Brabant deze oproep en besloot in actie te komen.

Geschreven door Linda Koppejan

Maandagmiddag bracht Kees de kroonkurken, in totaal zo'n zestig kilo verdeeld over een grote vuilniszak en emmers, naar de familie Van den Broek. "Tijdens de week van de duurzaamheid kwam ik op het idee om die kurken te sparen. Samen met andere horecazaken in Oss. Toen ik over de oproep voor Nanne hoorde, vond ik het mooi om ze aan haar te schenken."

De oproep gaat Baak enorm aan het hart. "Mensen zeuren deze tijden dat ze binnen moeten zitten vanwege het coronavirus. Kijk naar Nanne, een jong kind, en je kunt nooit ergens heen."

'Als we naar het bos kunnen, is ze heel blij'

Zodra Baak zijn autodeur opent, staat de familie Van den Broek al vol spanning te wachten in de voortuin. Vader Martijn en moeder Sandra kunnen hun geluk niet op. Of Nanne begrijpt wat er precies gebeurt, weet Martijn niet. "Maar als we straks naar een speeltuin of het bos kunnen, is ze heel blij."

De auto van Kees Baak ligt vol met kroonkurken. (Foto: Linda Koppejan)

Sparen voor een rolstoelbus

Nanne is zes jaar en meervoudig gehandicapt. Met haar ouders, jongere broertje en zusje woont ze in Rucphen. Nanne zal haar hele leven een rolstoel nodig hebben. Straks heeft Nanne een grotere rolstoel nodig en die past niet in de auto. Dus moet er een rolstoelbus komen.

Kosten? Naar verwachting zo’n 40.000 euro. De gemeente vergoedt hier niets van. Om zelf zo'n bus te kunnen betalen is het gezin een actie gestart op Facebook. Met het inzamelen van flessendoppen en oud ijzer hopen ze het geld bij elkaar te krijgen. Met een prijs van zo’n 7 tot 15 cent per kilo, wordt dat heel lang sparen.

Familie Van den Broek hoopt op nog meer kroonkurken en oud ijzer. (Foto: Linda Koppejan)



Alle beetjes helpen

Zestig kilo kroonkurken brengt niet veel op, maar alle beetjes helpen aldus Kees. De ondernemer wil het hier niet bij laten zitten. "Ik wil graag met alle horeca in Oss, als we straks weer open zijn, verder gaan sparen zodat die nieuwe bus er zo snel mogelijk komt. Hopelijk eind van dit jaar nog."



Ouders Martijn en Sandra zijn met stomheid geslagen. Ze hadden niet verwacht dat de actie zo snel storm zou lopen. "We zijn erg dankbaar dat andere mensen ons willen helpen. Een van mijn collega's heeft zelfs 250 euro gedoneerd." Vanuit allerlei hoeken wordt hulp geboden aan het gezin. In de vorm van geld, kroonkurken of oud ijzer.

Nanne is dolblij met de gedoneerde kroonkurken (Foto: Linda Koppejan)

'Tonnen ijzer nodig'

Om het streefbedrag van 40.000 euro binnen te hallen heeft de familie tonnen ijzer nodig. "Vorige week zijn we op één dag naar veertien adressen gereden om ijzer op te halen en weg te brengen naar de ijzerboer. Dat was in totaal ruim veertienhonderd kilo. Hopelijk lukt het ons binnen anderhalf tot twee jaar om genoeg ijzer te verzamelen."