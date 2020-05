Drukte in de bossen: 'Natuurgebieden zijn nu een grote openluchtsportschool'

In coronatijd neemt de drukte in de Brabantse natuurgebieden toe. Die drukte zorgt ervoor dat boa’s en boswachters meer moeten waarschuwen en beboeten. Opmerkelijk: dat zijn geen boetes die te maken hebben met de coronamaatregelen. Het zijn juist de regels die altijd al gelden, waar de bezoekers maling aan lijken te hebben.

‘‘Eigenlijk vormen alle natuurgebieden een grote openluchtsportschool op dit moment’’, vertelt boswachter Sjaak Smits. Hij werkt als zogenoemde ‘groene boa’ in de regio Brabant-Oost. Dat betekent dat hij extra bevoegdheden als buitengewoon opsporingsambtenaar heeft. “We zien dat meer mensen dan normaal de natuur opzoeken. En meer mensen zorgt ook voor meer overtredingen.’’

Standaard regels

De meeste mensen houden wel anderhalve meter afstand of het rondwandelen in kleine groepjes. Waar mensen meer moeite mee lijken te hebben, zijn de toegangsregels die het hele jaar door gelden tijdens een bezoek aan de natuurgebieden. “Baasjes laten bijvoorbeeld toch hun hond loslopen, ruiters wijken af van de paden en meer wildcrossers maken de natuur onveilig’’, zegt Sjaak. “We proberen zo veel mogelijk met mensen het gesprek aan te gaan. Lukt dat niet of moeten we meerdere malen waarschuwen, gaan ze toch op de bon.’’

De organisatie Samen Sterk in Brabant heeft een team van dertien groene boa’s paraat staan die te vinden zijn alle natuurgebieden. Ook zij merken dat de druk op de natuurgebieden toe neemt. ‘’Naast de stroom aan publiek is het ook nog eend broedseizoen’’, vertelt een woordvoerder van de organisatie. ‘’Dat is een erg belangrijke periode. Door de toenemende drukte van natuurliefhebbers, de opkomst van het broedseizoen en de droogte is het een pittige tijd voor de boswachters.’’