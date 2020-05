Burgemeester van Sint Anthonis legt kransen in alle zeven dorpskernen: 'Herdenken is heel anders nu'

De eerste kransen zijn al gelegd. De burgemeester is om vijf uur met zijn 'tocht' begonnen en eindigt rond halfacht.

“Het is een hele bijzondere dodenherdenking. Maar één kern bezoeken, dat doen we niet. Dus ik ervoor gekozen om sober met de voorzitters van de dorpsraden naar alle oorlogsmonumenten te gaan”, aldus de burgemeester. “Het is heel anders, maar heel Nederland is nu heel anders. We willen de gesneuvelden toch herdenken.”

In Westerbeek, waar de gemeente oorspronkelijk een herdenkingsbijeenkomst gepland had, legt de burgemeester de laatste krans, bij het Lancastermonument. Namens het Ministerie van Defensie is dan ook adjudant Tonnis aanwezig. Ook hij zal een krans neerleggen.