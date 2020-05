Kraker neemt intrek in garage van bewoond huis: 'Dingen vernield en sloten vervangen'

Het is een bizar verhaal. Zijn moeder (62) zat tot voor kort door het coronavirus vast bij familie in België, legt Marco uit. Daardoor was er een tijdje niemand thuis. Op vrijdag 24 maart belde de buurman bezorgd op.

Sloten vervangen

“Er bleek dat er iemand in de tuin liep”, zegt Marco. “Een inbreker was via de poort van de garage de tuin binnengedrongen.” Volgens Marco had de man een hek doorgeknipt en zijn caravan op de oprit bij de garage gezet. “Hij heeft allerlei dingen vernield en de sloten vervangen, echt ongelooflijk.”

Een dag na het telefoontje ging Marco, die zelf in Sittard woont, met de politie een kijkje nemen bij de woning. Tegen de agenten zei de 'indringer' dat hij ervan uitging dat het huis onbewoond was, weet Marco. “Terwijl het duidelijk een bewoonde woning is", zegt hij. “Geen leegstaand pand of zoiets.” Volgens de politie is de man die in de garage zat een "gekende kraker” uit Veghel.

Weggeefwinkel

Tot zijn verbazing zag Marco dat de man borden had opgehangen met ‘Weggeefwinkel Meierijstad’ en ‘Neem alles mee’. Ook bleek dat één dag voordat de buurman aan de bel trok, iemand een Facebookgroep oprichtte voor een nieuwe weggeefwinkel op het Catharinaplein, waar zijn moeder woont.

De Facebookpagina van de 'weggeefwinkel'

Uiteindelijk vertrok de kraker vrijwillig na bemiddeling door de politie. De man werd niet aangehouden en de bewoonster van het huis heeft aangifte gedaan. Marco is er niet over te spreken. “Je gaat er vanuit dat als iemand op jouw terrein is, die verwijderd wordt.”

De ‘weggeefwinkel’ is “helaas” opgeheven, zo was na het politiebezoek te lezen op Facebook. “Naarstig gaan wij dan op weer op zoek naar een wél geschikte plek." Marco vindt het onvoorstelbaar. “Net alsof je zegt: we zijn betrapt, we gaan op zoek naar een andere plek.”

De kraker parkeerde volgens Marco zijn caravan bij de garage.

De kraker haalde een dag later met behulp van bekenden nog wat spullen van hem op, zegt Marco. Het was pijnlijk voor hem. “Ik moest toekijken hoe hij alles inlaadde in zijn caravan, niet wetende of er spullen van mij of mijn moeder bijzaten.”

Platencollectie

Alle spullen uit de garage zijn weg, legt Marco bedroefd uit. Een fiets, de grasmaaier, gereedschap en, tot overmaat van ramp, zijn platencollectie zijn volgens hem verdwenen. Hij heeft geen idee waar ze zijn. “Die platen zijn me heel dierbaar. Ik ben sinds mijn vijftiende zeer gepassioneerd dj. Het is net alsof ik een jeugdvriend ben kwijtgeraakt, zo voelt het.”

De platencollectie van Marco

“De boosheid die ik in het begin voelde om wat mijn moeder is aangedaan, begint nu wat te zakken”, vervolgt Marco. “Het is alsof ik uit een waas wakker word en denk: verdomme man, ik wil mijn platen terug.”

In een oproep op Facebook vraagt hij iedereen die ook maar iets over zijn verdwenen platen weet contact op te nemen. Marco: "Dan kan ik tenminste het gevoel hebben dat ik er alles aan heb gedaan."