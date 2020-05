Minder dan 1,5 meter afstand tijdens herdenking in Mierlo: 'Maak me er niet zo druk om'

Op sociale media circuleren foto’s van een dodenherdenking op het Brits Ereveld in Mierlo waarbij de burgemeester en de wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo geen rekening lijken te houden met de coronamaatregelen. Volgens de gemeente betreft het een ongelukkige momentopname. Een van de wethouders zegt zich er daarom niet te druk over te maken.

Op de Facebookpagina van de gemeente Geldrop-Mierlo is te zien dat er tijdens het leggen van een krans keurig afstand werd gehouden door de burgemeester en wethouders. Maar op foto’s die zijn gemaakt door bewoner Dorie Steevens is te zien dat de wethouders en burgemeester op een gegeven moment alsnog erg dicht bij elkaar staan. Er lijkt zelfs fysiek contact te zijn.

'Foto's spreken voor zich'

Steevens is verbaasd en boos, zegt hij, maar kon verder niet vertellen hoe lang de politici bij elkaar stonden. De maker van de foto’s zegt dat hij vindt dat foto’s voor zich spreken, en zegt na het maken van de foto's te zijn weggereden, waarna hij de foto’s heeft verspreid op Facebook.

“Ik heb ze ook naar Jensen gestuurd”, aldus Steevens, doelend op de omstreden politieke YouTuber en oud-radio-dj Robert Jensen.

‘Kan me er niet zo druk over maken’

Op de foto’s lijkt het alsof een van de wethouders een ander een hand geeft. Hans van de Laar, op de foto's de wethouder in het lichtgrijze pak, zegt dat dat niet aan de orde was. “We kregen speldjes uitgereikt, herdenkingsspeldjes. Het lijkt of we een hand geven, maar dat is absoluut niet gebeurd.”

“Dit overkomt iedereen wel eens in deze tijd, en de foto's zijn op een ongelukkig moment genomen. We nemen de anderhalvemetermaatregelen erg serieus, dat is ook te zien op de andere beelden. De persoon die de foto’s gemaakt heeft, leek er op uit om een bepaald beeld te creëren. Ik kan me er dan ook eerlijk gezegd niet zo druk over maken”, aldus Van de Laar.

De gemeente erkent dat er op een gegeven moment minder goed met de anderhalvemeterregeling is omgegaan. “Dat is heel vervelend. We hebben geprobeerd rekening te houden met de maatregelen, maar op het moment dat deze foto’s zijn gemaakt is dat niet gelukt.”