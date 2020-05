Automobilist racet langs politieauto, stapelt fout op fout en raakt rijbewijs kwijt op A59

Een 27-jarige automobilist moest maandagmiddag zijn rijbewijs inleveren op de A59. Hij racete zo'n 50 kilometer per uur te hard over de weg tussen Oss en Den Bosch. Hij passeerde daarbij onder meer een duidelijk herkenbare politieauto, die meteen achter hem aanging.

De automobilist negeerde de stopsignalen die hij van de agent kreeg. Sterker nog, hij verhoogde zijn snelheid.

Verzet

Uiteindelijk kon de man bij Motel Nuland worden gestopt. De agent vroeg de bestuurder naar zijn rij- en kentekenbewijs, maar dat wilde hij niet geven. Toen twee andere agenten aankwamen en de automobilist fouilleerden om te zien of hij wel een identiteitsbewijs bij zich had, ontdekten ze wat softdrugs. Nadat die in beslag werden genomen, weigerde de man helemaal alle medewerking. Daarop werd hij aangehouden, al verzette hij zich flink.

Voor al deze feiten wordt de man bekeurd. In het politiebureau in Den Bosch testte de man ook nog positief op THC, een bestandsmiddel van hasj. Het rijbewijs van de automobilist is afgenomen. Later zal het Openbaar Ministerie beslissen of en zo ja wanneer hij dat zal terugkrijgen.