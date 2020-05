Automonteur Martijn wil Bevrijdingsdag toch vieren met muziek en zet online bevrijdingsfestival op

"Het bevrijdingsfestival is echt mijn ding", legt Martijn uit. "Al sinds mijn dertiende ga ik trouw naar bevrijdingsfestivals toe. Je komt altijd weer mensen tegen waarmee het gezellig is. En je moet stil blijven staan bij onze vrijheid, vind ik. Dit is toch iets moois om te vieren!"

'Het bleef zo stil!'

Toen hij hoorde dat de bevrijdingsfestivals dit jaar werden afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus, dacht hij dan ook: er moet iets gebeuren. "Het bleef zo stil!" Vervolgens ontstond het idee om dan maar zelf een bevrijdingsfestival op te zetten. Online.

"We beginnen om twaalf uur 's middags met een soort straattheater en dat loopt vervolgens over in optredens van diverse muzikanten en groepen. Sommigen hebben thuis opnames gemaakt en andere optredens worden live op locatie gestreamd."

De aankondiging van het online bevrijdingsfeest (foto: Martijn van Bebber).

'Met een beetje techniek en heel veel vrienden'

"Er zijn drie of vier locaties waar we optredens kunnen opnemen", vertelt Martijn. "Met een beetje techniek en heel veel vrienden en vrijwilligers hebben we dit binnen twee weken voor elkaar kunnen boksen."

Een van de zangers die meedoet, is John de Bever. Hij is tenslotte geboren in dit dorp. "Maar verder blijft het bij de lokale helden. Maar het is super dat die ook een keer de mogelijkheid krijgen om tijdens een bevrijdingsfestival op te treden."

YouTube-kanaal

Het online bevrijdingsfestival is te zien via het YouTube-kanaal '5 mei online'. "Maar je zou ook op Lokaal7, een lokale omroep in Sint-Michielsgestel, de livestream kunnen volgen op de radio en ook TV73 staat hiervoor open."

Hieronder is het online bevrijdingsfestival te volgen.