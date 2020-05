Zonnige Bevrijdingsdag, maar het wordt nog mooier: 'Het kan de komende dagen 25 graden worden'

Het coronavirus voorkomt dat we deze 75e Bevrijdingsdag met zijn allen kunnen vieren, zoals de afgelopen jaren. Maar de zon doet zijn best om er toch iets moois van te maken. En de komende dagen wordt het almaar beter. Er komen zomerse temperaturen aan.

De dinsdag begon met wat sluierwolken. "Maar in de loop van de dag is er steeds meer ruimte voor de zon", vertelt Wilfred Janssen van Weerplaza. "Uiteindelijk gaat die volop schijnen en kan de temperatuur oplopen naar 16 of 17 graden. Ik verwacht op sommige plekken zelfs een graad of 18."

De wind waait matig uit het noorden. "Alleen in het uiterste westen van de provincie waait het wat harder. Als je even naar buiten gaat voor een ommetje, moet je misschien even een dun vestje aandoen. Maar verder is het prima te doen."

Ruime twintigers

Het blijft volgens Janssen mooi weer tot in het weekend. "Bijna elke dag is er flink wat ruimte voor de zon. Alleen zaterdag hebben we te maken met wat bewolking. De temperaturen gaan steeds verder omhoog. Woensdag wordt het een graad of 19 en vanaf donderdag duiken we de ruime twintigers in. Misschien dat het vrijdag en zaterdag lokaal 25 graden kan worden. Zomerse temperaturen dus!"

Maar de nachten zijn wel fris. "Komende nacht krijgen we misschien lichte vorst aan de grond."

Kelderen

Zondag is het even afgelopen met het mooie weer. "Dan keldert de temperatuur", vertelt Janssen. "Dan halen we met moeite 11 graden."