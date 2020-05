Vrouw (30) bijt politieman in zijn hand bij aanhouding, ook spuugt ze naar agenten

Een vrouw van 30 uit Eindhoven heeft maandagnacht in Wouwse Plantage een agent in zijn hand gebeten. Dit gebeurde toen agenten haar wilden aanhouden voor mishandeling. De verdachte verzette zich volgens de politie hevig bij haar aanhouding. Zo spuugde ze ook naar meerdere agenten.

De vrouw werd in de nacht van maandag op dinsdag rond halftwee aangehouden nadat bij de politie een melding binnen was gekomen van een ruzie in een huis aan de Paul Emsensstraat in Wouwse Plantage.

In het huis stuitten agenten na aankomst op een lichtgewonde man (32) uit Wouwse Plantage. Ook troffen ze in het huis de vrouw uit Eindhoven aan. Ook zij was lichtgewond. Volgens de politie zijn de twee bekenden van elkaar.

In de boeien geslagen

De vrouw werd als verdachte van de mishandeling van de man aangehouden. Het lukte agenten uiteindelijk haar onder controle te brengen en in de boeien te slaan.

Tijdens het vervoer naar het cellencomplex bleef de vrouw uit Eindhoven zich volgens de politie verzetten.