Flatbrand in Rosmalen trekt veel bekijks: politie houdt omstanders op afstand

Vermoedelijk is de brand uitgebroken op de vijfde verdieping. Ook een ambulance is ter plekke gekomen. Er is iemand in de ambulance nagekeken. Het is niet duidelijk of deze persoon gewond is geraakt.

Kijkers worden gewaarschuwd

De politie rijdt met zo'n vijf wagens rond in de buurt om kijkers op afstand te houden vanwege de coronamaatregelen. Toeschouwers worden met luidsprekers gewaarschuwd. Ook zijn er linten gespannen.