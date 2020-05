'Dit zorgt voor een hoognodig stukje bewustwording', billboards WO II raken mensen in Gilze en Rijen

"Ik ben hier speciaal langs gegaan om deze borden te lezen", vertelt een man. Hij is zelf net na de oorlog geboren, in 1948. "Er is veel gebeurd hier", constateert hij. "Dit heeft veel impact. Zeker voor mensen die dit van dichtbij meegemaakt hebben hier in Gilze en Rijen. Die auto's en tanks door de straten. Als dit je koud laat, zou het heel erg zijn."

'Het is aan ons om dit door te geven'

Volgens een vrouw zorgen de billboards voor een stukje bewustwording. En dat is volgens haar hoog nodig. Met name voor jongeren. "De mensen die de oorlog bewust hebben meegemaakt, zijn inmiddels bijna allemaal ouder dan 90. Het is aan onze generatie om dit door te geven aan de jongere generatie. Om hier stil bij te blijven staan, hoe verschrikkelijk oorlog is."

Zij weet het zelf uit eerste hand. "Mijn moeder is opgegroeid in Amsterdam. Die heeft van heel dichtbij de oorlog meegemaakt. Haar Joodse vriendinnetjes werden op de tram gezet voor deportatie. Die verhalen die zij me vertelde, hebben heel veel indruk gemaakt."

De borden blijven tot half mei hangen.