60-koppig harmonieorkest brengt vanuit huis muziekstuk ten gehore: 'Apart maar toch samen'

VELDHOVEN -

Eigenlijk was het plan van harmonie Sub Umbra uit Veldhoven om dinsdag te spelen in Oirschot ter ere van Bevrijdingsdag. Maar gezien de omstandigheden moest er, zoals door alle activiteiten, ook door dit optreden een streep. “Stilzitten is voor ons als muzikanten echter geen optie”, legt Lianne van den Boogaard namens de harmonie uit. “En dus zijn we allemaal thuis aan de slag gegaan met het stuk Arromanches.”