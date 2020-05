60-koppig harmonieorkest brengt vanuit huis muziekstuk ten gehore: 'Apart maar toch samen'

Een deel van de orkestleden van Sub Umbra uit Veldhoven. (Beeld: YouTube)

Eigenlijk was het plan van harmonie Sub Umbra uit Veldhoven om dinsdag te spelen in Oirschot ter ere van Bevrijdingsdag. Maar gezien de omstandigheden moest er, zoals door alle activiteiten, ook door dit optreden een streep. “Stilzitten is voor ons als muzikanten echter geen optie”, legt Lianne van den Boogaard namens de harmonie uit. “En dus zijn we allemaal thuis aan de slag gegaan met het stuk Arromanches.”

Geschreven door Sandra Kagie

Iedereen heeft zijn partij thuis ingespeeld en dit gefilmd. De filmpjes van in totaal zestig orkestleden zijn vervolgens samengevoegd tot één uitvoering.

Bekijk hier de uitvoering van Arromanches door de orkestleden Sub Umbra: alleen, maar toch samen.

“Arromanches is een ode aan de helden van D-day, maar wat ons betreft ook een ode aan de helden van de nu. Door allemaal apart, maar toch samen, dit stuk te spelen willen we als Sub Umbra de vrijheid doorgeven. Dit ook in deze buitengewone tijd”, legt Lianne, die zelf klarinet speelt, uit.

Weer samen spelen

Sinds alle maatregelen van kracht zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben de orkestleden van Sub Umbra niet meer samen gerepeteerd. Lianne kan dan ook niet wachten om weer samen te spelen.

“Tot die tijd proberen we er echter het beste van te maken”, zegt ze. “Met deze bijzondere uitvoering van Arromanches dus, maar ook door zo nu en dan in kleine groepjes bij verzorgingshuizen te spelen.”