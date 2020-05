Koen de Kort mag weer buiten fietsen: 'Ik miste de wind in mijn gezicht'

"Het hangt natuurlijk af hoe de situatie in bepaalde landen nog is. Het is nog even afwachten, maar ik heb goede hoop dat het gaat gebeuren", zegt de renner van Trek-Segafredo in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant. Vanwege de coronacrisis wordt er sinds maart geen wielerwedstrijd meer verreden.

De Kort hoorde het nieuws in zijn tegenwoordige woonplaats Andorra. Het bergstaatje was in lockdown, maar recent werden de maatregelen versoepeld. "Ik heb vandaag maar liefst twee uurtjes buiten gefietst. Meer was nog niet toegestaan. Het was supermooi weer. Lekker om de wind weer in het gezicht te voelen. Dat heb ik de afgelopen periode wel gemist."

Virtuele wedstrijden

Veel profrenners wonen in Andorra of bereiden zich daar voor op de grote rondes. "Dat gebeurde tot nu toe op de rollerbank met virtuele wedstrijden op een tv-scherm. Het is leuker dan doelloos op een hometrainer rondjes te draaien, maar er gaat niets boven de wedstrijden."

Welke grote wedstrijden De Kort gaat rijden, weet hij nog niet. "Ik heb vandaag wel contact gehad met de ploegleiding. Volgende week krijg ik meer duidelijkheid. Het is fijn om te weten welke wedstrijden je gaat rijden, dan kun je er ook mentaal op voorbereiden."

Amstel Gold Race

Of hij ook de Amstel Gold Race, die op 10 oktober staat gepland, gaat rijden weet hij nog niet. "Het hele seizoen wordt in pakweg drie maanden gereden. Het wordt redelijk druk. Misschien moet ik ergens anders rijden, maar anders sta ik graag aan het vertrek in Limburg."