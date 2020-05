Scooterjongens stelen geldkistje uit kraampje van 9-jarig meisje

FIJNAART -

Wijkagent Johan Damen is verontwaardigd over de 'brutale diefstal' van een geldkistje bij een kraampje van een 9-jarig meisje in Fijnaart. Het meisje verkocht zelfgemaakte sieraden. Drie jongens op twee scooters gristen het geldkistje, met daarin twee euro, weg toen het kraampje even onbeheerd was.