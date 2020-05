Scooterjongens stelen geldkistje uit kraampje van negenjarig meisje

Archieffoto: Karin Kamp.

Wijkagent Johan Damen is verontwaardigd over de 'brutale diefstal' van een geldkistje bij een kraampje van een negenjarig meisje in Fijnaart. Het meisje verkocht zelfgemaakte sieraden. Drie jongens op twee scooters gristen het geldkistje, met daarin twee euro, weg toen het kraampje even onbeheerd was.

Geschreven door Bart Elzendoorn

Een getuige die het zag gebeuren, maakte een foto.

'Helden mogen zich melden'

“Deze drie helden mogen zich melden bij mij. Jullie staan op de foto, dus het is een kwestie van tijd”, schreef Damen op Twitter. Op die tweet wordt veel gereageerd.

“Mensen roepen heel snel, zet die foto online. Maar dat mag niet zomaar”, legt Damen uit als we hem bellen. “Je kunt niet zomaar die foto op een boom spijkeren. Zo is de wet nu eenmaal geregeld.”

Verkeerd gedrag

Dat weerhoudt Damen er niet van om met de diefstal bezig te zijn. “Dit is gewoon een brutale diefstal, gepleegd door drie minderjarige jongens. Het is verkeerd gedrag.” Hij hoopt dan ook dat de drie zich uiteindelijk bij hem melden.

Mocht dat gebeuren, volgt waarschijnlijk eerst een gesprek met de ouders. “Wat ze hebben gedaan, kan natuurlijk niet. Ze moeten hiervan leren. En het is mijn taak als wijkagent om dit serieus op te pakken.”