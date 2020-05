Brabanders kijken uit naar versoepeling van maatregelen: 'Kan wel een kappertje gebruiken'

Deze dames kijken uit naar een versoepeling van de coronamaatregelen.

Goed nieuws voor mensen met te lang haar of uitgroei: kappers mogen vanaf volgende week waarschijnlijk weer open. "Ik kan wel een kappertje gebruiken", zegt een dame in het Valkenbergpark in Breda.

Geschreven door Dirk Verhoeven

Woensdag gaat het kabinet weer om de te tafel om te praten over de coronamaatregelen. De verwachting is dat er een versoepeling komt van een aantal maatregelen. Zo zouden contactberoepen, zoals kappers, volgende week weer kunnen beginnen. En de buitenterrassen van horeca kunnen mogelijk op 1 juni weer open.

Uren maken

Die perspectieven geven de burger moed. "Fijn als de terrassen weer open kunnen. Ik werk zelf namelijk in de bediening", zegt een jonge vrouw in het Valkenbergpark. "Dan kan ik ook weer uren maken."

Alle reacties op de aanstaande versoepelingen zie je in deze video:

