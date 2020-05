Agente gewond na klap met fles bij ruzie in Breda

Een agente is dinsdagavond gewond geraakt toen ze enkele ruziënde mensen uit elkaar wilde halen. De agente kreeg een klap met een fles. Dat gebeurde rond zeven uur op de Oude Vest in Breda. Collega's van de gewonde agenten hielden een verdachte aan.

De agenten waren opgeroepen na een melding van een ruzie op de Oude Vest tussen vermoedelijk twee personen. De agente werd door een van de vechtende personen met een fles geslagen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar verwondingen is niets bekend.