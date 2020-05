Tiësto wordt vader: dj ziet echo op afstand door videobellen

Tiesto zag de echo van zijn eerste kind via FaceTime (foto: Tiesto / Instagram).

Dj Tiësto (51) en zijn 28-jaar jongere vrouw Annika krijgen hun eerste kindje. Dat laat de Bredanaar weten via Instagram. Via FaceTime zag Tiësto de eerste echo.

Geschreven door Bert van Doorn

"In deze uitdagende tijden is dit de manier waarop ik mijn dochter voor het eerst zag via FaceTime", schrijft Tiësto op Instagram bij een screenshot van het videogesprek.

Wachten op privacy instellingen...

Eerste kind

Het is de eerste keer dat Tijs Verwest, zoals de dj in het het echt heet, vader wordt. Het is nog niet duidelijk wanneer de baby wordt verwacht.

Tiësto ontmoette zijn huidige vriendin in 2015 in New York. In 2017 vroeg hij haar ten huwelijk. Twee jaar later vond het huwelijk plaats.