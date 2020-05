Oud-ZLTO-directeur wordt gedeputeerde van landbouw, geen cultuurgedeputeerde meer

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten is bekend.

Elies Lemkes-Straver is voorgedragen als gedeputeerde die de portefeuille landbouw, voedsel en natuur gaat beheren. Lemkes is voormalig directeur van de ZLTO en ze is nu lector aan de Hogere Agrarische School met als specialiteit duurzaam produceren. Verder komt uit waar het in de kunstwereld al een week van gonsde: er komt geen aparte gedeputeerde voor cultuur meer in Brabant.

Geschreven door Jan de Vries

Opvallend is ook dat Eric de Bie de fractie van Forum voor Democratie verlaat en gedeputeerde wordt voor die partij. In de politiek wordt zo’n overstap van de sterke man doorgaans als een risico gezien.

CDA en VVD trekken macht naar zich toe

De verdeling van de portefeuilles laat zien dat VVD en CDA de macht naar zich toe hebben getrokken op de belangrijkste beleidsterreinen. VVD wordt verantwoordelijk voor de economie, het geld en de mobiliteit. CDA wordt eerstverantwoordelijke voor landbouw, natuur en wonen.

De kandidaten Christophe van der Maat en Martijn van Gruijthuijsen van de VVD zijn oude rotten in het vak. Namens het CDA gaat Erik Ronnes het woonbeleid uitvoeren. Dat is al grotendeels uitgestippeld door zijn voorganger Erik van Merrienboer (PvdA). Ronnes is Tweede Kamerlid en een ervaren politicus.

Gouden greep

De komst van Elies Lemkes is een verrassing. Zij wordt algemeen gezien als een topvrouw. Ze heeft als voormalig directeur van de ZLTO nauwe banden met de boeren. Daarnaast is ze lector aan de Hogere Agrarische School. Haar specialiteit is duurzaam produceren. Haar benoeming is een gouden greep van het CDA. Je haalt iemand binnen die goed ligt bij de boerensector, maar die er niet van kan worden beschuldigd dat ze het voor de boeren zo wil laten als het is.

Ze was ook directeur van Brainport. Ze laat zich zelden interviewen. In een zeldzaam gesprek met het Eindhovense blad FRITS gaf ze een visitekaartje: “Het verbinden van de land- en tuinbouwsector met andere sectoren, zoals de hightech, biedt veel toekomstperspectief. Ik geloof in de sector, het is het fundament voor onze economie en maatschappij, maar er valt nog veel te verbeteren bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, energie en zorg.”

Lemkes heeft in haar functie van directeur van Brainport geleerd hoe je omgaat met politici die allemaal een eigen agenda hebben.

Wat blijft er over? Een jaar geleden kreeg het CDA cultuur, leefbaarheid en veiligheid. Iedereen vond dat een pretpakket. Dat vond het CDA zelf ook, want dat heeft in januari tegen de informateurs gezegd dat ze een evenwichtiger verdeling van de portefeuilles wilde.

Peter Smit terug in de politiek

Peter Smit krijgt namens Forum de portefeuille water en bodem. Smit was wethouder van Oisterwijk namens Algemeen Belang. Hij riep dat hij wel gedeputeerde namens Forum wilde worden. Het gevolg was dat een groot deel van de raad het vertrouwen in Smit opzegde en hij moest vertrekken. Zijn werkloosheid duurde maar even, blijkt nu.

Smit krijgt een interessante portefeuille, want water is een belangrijk ding in Brabant. Een te hoge of te lage grondwaterstand is van levensbelang voor de boeren en voor de natuur. Dat wil nog wel eens botsen. De grote branden in de Peel waren volgens de huidige Gedeputeerde Rik Grashoff het gevolg van te lage grondwaterstand.

Smit heeft tijdens zijn wethouderschap voor de nodige reuring gezorgd. Hij wordt nu lid van een partij die niks van windenergie moet weten, terwijl hij in Oisterwijk pleitte voor een plan voor vier windturbines in een bos.

Erik de Bie (FvD) gaat energie, erfgoed en bestuurlijke vernieuwing doen. Hij gaat vormgeven aan de energietransitie. Een deel van dat beleid wordt vanuit het rijk gedirigeerd en een deel is al op poten gezet. Hoe De Bie daar verder mee om gaat blijft gissen. Hij zal niet voor nog meer windmolens gaan strijden.

Kroonjuwelen Forum

Hij krijgt ook bestuurlijke vernieuwing in zijn portefeuille. Dat is het paradepaardje van Forum. Die partij is opgericht om het bestuurlijk establishment in Nederland onderuit te halen. De Bie zei vorig jaar dat hij een kleiner provinciebestuur wilde en dat hij extra gedeputeerden maar niks vond. Nu er zeven gedeputeerden zijn is zijn eerste poging tot bestuurlijke vernieuwing al mislukt. De komende jaren mag hij nadenken over hoe hij de kroonjuwelen van zijn voorman Thierry Baudet in Brabant mag laten glanzen.

Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant krijgt de portefeuille vrije tijd, bestuur en veiligheid. Hij gaat vanuit het provinciebestuur meepraten over het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Bestuur werd vroeger in één adem genoemd met gemeentelijke herindeling. Daar heeft de provincie na het debacle over de fusie van Nuenen en Eindhoven de buik van vol.