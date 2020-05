Efteling en Safaripark klaar voor anderhalve meter met online reserveren en aangepaste attracties

De Python (foto: Raymond Merkx).

Grote attracties als Safaripark Beekse Bergen en De Efteling zijn klaar om open te gaan in de anderhalvemeter-samenleving. In een gezamenlijk plan van belangenvereniging De Club van Elf stellen de attracties dat het met veel aanpassingen mogelijk is om genoeg afstand tussen bezoekers te kunnen garanderen.

Geschreven door Thomas de Waard

"De attracties kunnen de veiligheidsregels naleven, het is tijd om weer open te gaan", zegt Kees Klesman van De Club van Elf. Volgens de directeur van de branchevereniging zijn de pretparken, musea en dierentuinen experts in het beheersen van de publieksstromen.

In het plan worden verschillende praktische ideeën uitgelegd waarmee anderhalve meter afstand kan worden gehouden. De belangrijkste aanpassing is een maximum aan het aantal bezoekers dat tegelijkertijd binnen mag zijn. Hoeveel gasten er precies tegelijkertijd kunnen worden toegelaten is volgens Klesman het beste aan de attracties om zelf te bepalen. "Dat het drastisch minder zal zijn is zeker. Naar schattingen moet het aantal bezoekers minstens worden gehalveerd om die anderhalve meter te waarborgen."

Voor de Efteling is het maximumaantal bezoekers ook nog niet duidelijk. "Dat ligt aan de richtlijnen waarmee de overheid komt. Misschien wordt het aantal afgestemd op het aantal vierkante meters van het park. We weten het nog niet", vertelt een woordvoerder.

Plastic scherm op De Python

De pretparken, musea en dierentuinen willen in de nabije toekomst alleen nog maar werken met online reserveringen. Ook wordt voorgesteld om gasten te laten reserveren voor een dagdeel. Of dat ook voor De Efteling haalbaar is, durft de woordvoerder nog niet te zeggen. "Het grootste deel van onze bezoekers komt voor de hele dag, maar we hebben ook veel abonnementhouders die alleen voor een wandeling door het park komen. Wellicht is er een mogelijkheid om daar een indeling voor te maken."

Volgens de woordvoerder kunnen alle attracties in het pretpark worden aangepast om anderhalve meter afstand te houden. Zo kan bijvoorbeeld achtbaan De Python worden voorzien van plastic schermen, de karretjes mogen maar half vol zitten en de werknemers kunnen met een lange stok controleren of de veiligheidsbeugel goed vast zit.

Het pretpark heeft ook het plan om flink meer personeel in te zetten voor de schoonmaak. De beveiliging gaat waarschuwingen uitdelen als mensen zich niet houden aan de anderhalve meter. Volgens de woordvoerder hoeft het pretpark hier niet per se meer personeel voor aan te nemen. "Waarschijnlijk hebben we de komende periode het personeel van een drukke dag nodig terwijl we het aantal bezoekers van een rustige dag hebben."