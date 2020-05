Kentekenplaat verraadt mannen die met gestolen caravan rondrijden

Archieffoto (niet de betreffende caravan).

De politie in Gelderland heeft maandagavond drie Udenaren aangehouden die rondreden met een gestolen caravan. De caravan werd eerder die dag gejat in Beers in de gemeente Cuijk.

Geschreven door Thomas de Waard

De caravan hing achter een bestelbus die was gezien in Beers. Het kenteken was doorgegeven aan de politie, die het busje dinsdagavond rond tien uur zag rijden bij Arnhem. De agenten zagen ook dat achter de bestelbus met caravan nog een personenauto met drie inzittenden reed, die er vermoedelijk bij hoorde.

Het busje en de auto werden aan de kant gezet en de vier inzittenden werden aangehouden: drie Udense mannen (29, 33 en 47) en een man uit het Gelderse Lathum (47).

Beide voertuigen werden doorzocht. De politie vond meerdere valse kentekenplaten. Er wordt nog onderzocht wat het opgepakte viertal van plan was met de nummerborden.