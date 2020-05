Kapster Sylvie staat klaar om een tsunami aan coronakapsels te knippen

Kapster Sylvie van Dijk staat te popelen om aan het werk te gaan.

Vol spanning kijkt kapster Sylvie van Dijk woensdagavond naar de persconferentie van premier Rutte. Na bijna acht weken hoopt ze de deuren van haar kapperszaak El Barbero in de Bredase binnenstad weer te openen. De voortekenen dat het mag zijn aanwezig, net als de voorzorgsmaatregelen.

Geschreven door Ronald Strater

Sylvie van Dijk staat te popelen om haar klanten weer te ontvangen en de schaar weer in hand te nemen. Half maart sloot ze vrijwillig haar zaak, maar de verplichte sluiting begint nu wel te knellen. Ze kijkt dan ook halsreikend uit naar de verlossende woorden die premier Rutte moet uitspreken over de kappersbranche. "Ik ben heel benieuwd wanneer we weer open mogen en hoe dat dan moet gebeuren", zo zegt de Bredase kapster.

'We kunnen nog niet volle bak'

De hoop van Sylvie is dat Rutte woensdagavond zegt dat de kapperszaken volgende week weer open mogen. Ze heeft er al op voorgesorteerd door haar zaak coronaproof te maken. Zo zijn onder meer tussen alle stoelen houten stellages met plastic neergezet. Sylvie hoopt dat het voldoende is. "Ik ben benieuwd onder welke voorwaarden we mogen starten, want dat is nog steeds niet duidelijk", zo zegt ze.

Wachten op privacy instellingen...

"Het zal in ieder geval niet hetzelfde zijn als voor de crisis", zo vervolgt Sylvie. "Ik denk er maar een beperkt aantal mensen per vierkante meter geknipt mag worden. We zullen daarom met een kleiner team staan, al gaan we wel de openingstijden verruimen. Maar we kunnen nog niet volle bak aan de gang, dat lukt niet."

De aanvragen stromen binnen.

Wat heel erg duidelijk is, is dat haar klanten haast niet kunnen wachten tot El Barbero de deuren weer mag openen. "De aanvragen stromen binnen", zo vertelt Sylvie, die al een tijdje platgebeld wordt. "Er komt een tsunami met coronakapsels aan, dus we gaan ons best doen om iedereen te helpen."

Monsterprijzen voor mondkapjes

Kapster Sylvie lijkt er helemaal klaar voor te zijn, al heeft ze nog geen mondkapjes. "Tja, mondkapjes", verzucht Sylvie. "Dat horen we vanavond, maar wat ik heb gelezen is dat vrijwillig. Ik maar ik denk dat het voor contactberoepen heel belangrijk is dat we ons en de klant beschermen."

"Ik heb ze nog niet", vervolgt Sylvie. "Ze worden aangeboden voor monsterprijzen en kosten wel vijf euro per mondkapje. Maar ik vind dat de overheid moet zorgen dat ze verkrijgbaar zijn en dan ook voor een normale prijs."

In de kapperszaak van Sylvie zijn schotten met plastic geplaatst.