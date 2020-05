Museum De Pont in Tilburg superblij met heropening: 'Afstand bewaren lukt hier zeker'

De Pont (foto: Archief)

Bij Museum De Pont in Tilburg zijn ze heel blij met het besluit van het kabinet dat musea\ per 1 juni weer open mogen, net als bijvoorbeeld bioscopen en theaters. Wel met maatregelen, zoals afstand bewaren.

Geschreven door Michelle Peters

Directeur Martijn van Nieuwenhuyzen: "Ik ben superblij, het personeel ook. We hebben hier echt naar toegeleefd. Stiekem hadden we gehoopt dat het al eerder zou mogen, maar dat is ingewikkeld met bijvoorbeeld openbaar vervoer."

Het museum bereidt zich al een tijdje voor op de heropening, maar volgens directeur Martijn van Nieuwenhuyzen is dat geen probleem. "Als er één museum is waar je de ruimte en rust hebt om naar de kunst te kijken, dan is het wel bij ons. Hier hoef je niet tegen elkaar op te botsen."

Het museum werkt aan een grote collectie met als titel 'De Route Wordt Opnieuw Berekend'. De collectie wordt stap voor stap uitgerold, zodra het museum weer open gaat.

Één ding is zeker: de bezoekers kunnen zich in de zevenduizend vierkante meter grote wolspinnerij wel houden aan de anderhalvemeterregel. "Afstand bewaren zal hier niet lastig zijn", stelt de directeur. "In de kleine kabinetten van het museum, de wolhokken, mogen steeds hooguit twee personen tegelijk naar binnen en geldt zoveel mogelijk een eenrichtingsverkeer voor binnen- en buitentreden. Groepsbezoeken en rondleidingen zijn voorlopig niet mogelijk."

