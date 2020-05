Theaters in Tilburg gaan weer open, maar het wordt passen en meten

De Tilburgse concertzaal is nu niet geschikt voor intieme concerten

Terrassen, bioscopen, restaurants en culturele instellingen mogen vanaf 1 juni, met speciale maatregelen, weer open. En dus opent de Tilburgse Schouwburg binnenkort weer zijn deuren. Maar wel anders dan normaal.

Geschreven door Michelle Peters

Maximaal dertig mensen mogen er binnen zijn, en dat is inclusief personeel. Daarnaast moet er anderhalve meter afstand gehouden worden. Even wennen, maar niet onmogelijk, volgens Rob van Steen, directeur van Tilburg Theaters. "We openen ons restaurant en ons terras en zetten de tafels anderhalve meter uit elkaar. Aan tafel bezorgen doen we niet. Mensen moeten zelf hun drinken en eten komen afhalen bij een loket, maar kunnen dan wel lekker op het terras zitten."

Nieuw theaterprogramma

Hoe het theaterprogramma eruit gaat zien, is ook voor Van Steen nog even spannend. Het reguliere theaterprogramma kan niet doorgaan, want dat kost veel te veel geld.

"We hadden bijvoorbeeld Najib Amhali staan, maar die komt niet vijfentwintig keer optreden voor een klein publiek. We moeten dus gaan kijken naar wat er wél mogelijk is. Zo kunnen we misschien samenwerken met de Hogeschool voor de Kunsten. De studenten maken prachtige voorstellingen. En als het strenge terrassenbeleid van de gemeente wordt versoepeld, willen we ook een buitenpodium maken."

Ideaal is het niet, maar Van Steen blijft positief. "We waren er eigenlijk op voorbereid dat dit seizoen min of meer verloren was. Nu hopen we dat we vanaf 1 september weer volop mogen draaien. Tot die tijd gaan we gewoon experimenteren met de mogelijkheden."