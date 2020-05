TU/e trekt 35 vrouwelijke wetenschappers aan: 'Maar we zijn er nog niet'

Gebouw van de TU/Eindhoven (foto: TU/Eindhoven).

De TU Eindhoven heeft 35 vrouwelijke wetenschappers aangenomen sinds in juli vorig jaar het aannamebeleid is veranderd. In het eerste half jaar nadat een vacature wordt opengesteld, mogen er alleen vrouwen worden aangenomen in die functie. De wetenschappelijke staf bestaat nu voor een kwart uit vrouwen. De TU wil dat dat binnen vijf jaar 30 procent wordt.

Het nieuwe beleid heeft ervoor gezorgd dat het aantal vrouwen in de vaste wetenschappelijke staf meer dan twee keer zo snel is toegenomen, meldt de universiteit. Het universiteitsbestuur noemt de eerste resultaten 'bemoedigend'.

Binnen Nederland had de TU Eindhoven relatief de minste vrouwelijke hoogleraren. Daar wilde de universiteit wat aan doen. Daarom introduceerde de TU Eindhoven vorig jaar een nieuw aannamebeleid. Dat betekende dat de universiteit alleen nog vrouwelijke sollicitanten accepteerde. Anders zou het volgens de TU/e tien tot twintig jaar duren voordat er meer evenwicht tussen mannen en vrouwen wordt bereikt.

Kritiek

Er kwam veel kritiek op die beslissing. Er kwamen tientallen klachten binnen bij antidiscriminatiebureau RADAR en de universiteit moest zich verdedigen tot aan het College voor de Rechten van de Mens.

De vrouwen die het afgelopen jaar zijn aangenomen:

29 universitair docenten,

2 universitair hoofddocenten,

4 hoogleraren aangetrokken.

"Hoewel deze cijfers bemoedigend zijn, zijn we er nog niet. We willen binnen vijf jaar een percentage van ongeveer 30 procent bereiken", zegt Robert-Jan Smits, voorzitter van het college van bestuur.

LEES OOK: