Met 120 kilometer per uur door de bebouwde kom van Tilburg

Archieffoto: Karin Kamp

Drie bestuurders in Tilburg moesten tijdens een korte verkeerscontrole meteen hun rijbewijs inleveren omdat ze veel te snel reden. Nog eens twee mensen moeten zo snel mogelijk alsnog hun rijbewijs naar het politiebureau brengen. De hoogst gemeten snelheid was 120 kilometer per uur waar 50 is toegestaan. Twee bestuurders maakten het zo bont.

Geschreven door Marjanka Meeuwissen

Anderhalf uur lang werd er gecontroleerd op de Midden-Brabantweg, Heikantlaan en Zevenheuvelenweg. De twee bestuurders die hun rijbewijs nog moeten inleveren, hadden dat niet bij zich toen ze werden aangehouden en konden het ook niet direct laten brengen. Dat moet dus zo snel mogelijk alsnog gebeuren.

Te veel gas

Naast de zes bestuurders die het zo bont maakten dat ze hun rijbewijs tijdelijk kwijt zijn, kan een aantal mensen ook nog een flinke bekeuring op de deurmat verwachten. Vier mensen reden veertig tot vijftig kilometer te hard.

Voor alle bestuurders geldt dat het CBR moet beslissen of ze verplicht een tweedaagse cursus moeten volgen, die 1220 euro kost.