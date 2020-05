Drie verzorgingstehuizen mogen binnenkort als proef weer bezoekers ontvangen

Chantal Beks schreef een verhaal over het 'duivelse dilemma' in verzorgingstehuizen.

Drie Brabantse verzorgingstehuizen mogen binnenkort mondjesmaat bezoek ontvangen. Dat is mogelijk door een pilot die maandag start. Welke verzorgingstehuizen mee mogen doen, wordt een dezer dagen pas duidelijk. Chantal Beks, bestuurder van De Wever in Tilburg, heeft ‘haar’ verzorgingstehuizen vol enthousiasme aangemeld, maar had gehoopt dat meer bewoners bezoek zouden mogen ontvangen.

De deur in de verzorgingstehuizen staat dankzij de pilot op een kier. “Maar drie verzorgingstehuizen in heel Brabant is natuurlijk wel erg weinig”, zegt Beks. “Het is een goede eerste stap maar er zijn natuurlijk nog wel heel veel cliënten in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en psychiatrische instellingen die nog steeds geen bezoek krijgen. Dat zijn heel erg veel mensen.”

Beks wil nog steeds dat de beperkingen rondom bezoek worden versoepeld. “Ik wil nog steeds dat bestuurders de verantwoordelijk krijgen om de beste oplossing te zoeken voor hun eigen organisatie." Beks deed onlangs een bijzonder pleidooi voor bezoek in instellingen. Volgens haar nemen veel bewoners liever het risico op een besmetting, dan dat ze maandenlang eenzaam de crisis door moeten. Haar verhaal werd op sociale media duizenden keren gedeeld en geliket en zorgde voor ontzettend veel reacties.

Hoe de pilot er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Er wordt in ieder geval in het hele land gestart met 25 verzorgingstehuizen. Beks hoopt dat een van de instellingen van De Wever daarbij zit. Wanneer de eerste mensen dan op bezoek kunnen, is nog onduidelijk. In principe start de pilot maandag, maar de situatie in de verzorgingstehuizen die meedoen, moet natuurlijk eerst veilig zijn voor bewoners, bezoekers en personeel.

