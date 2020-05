Verras iemand op de Dag van de Verpleegkundige met een concert van John de Bever en Jimi Bellmartin

Win een verrassingsconcert van John de Bever en Jimi Bellmartin

Dinsdag 12 mei is de Internationale Dag van de Verpleegkundige. Omroep Brabant wil die dag zeker in deze coronatijden niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Ken jij een verpleegkundige of een zorginstelling die je extra in het zonnetje wil zetten? Dat kan met een verrassingsconcert van John de Bever en Jimi Bellmartin.

Geschreven door Marielle Bijlmakers

John de Bever en Jimi Bellmartin zijn blij dat ze zorgmedewerkers in het zonnetje kunnen zetten met een speciaal concert. "Ik ben supertrots op alle harde werkers in de zorg", zegt de Bever. Jimi vindt het niet meer dan terecht dat 12 mei een bijzondere dag is voor de verpleging.

Kans maken op dit verrassingsconcert?

Ken jij een zorgmedewerker of -instelling die het verdient om in het zonnetje gezet te worden? Laat dan jouw reactie achter onder de Facebookvideo van Omroep Brabant.

