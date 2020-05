Drukte Meter laat via WhatsApp weten of je kunt gaan winkelen in de binnenstad van Breda

De Drukte Meter meldt per WhatsApp of je veilig kunt winkelen in de binnenstad van Breda. (foto: Raoul Cartens)

Om de drukte in het stadshart van Breda te spreiden heeft de gemeente de zogenoemde 'Drukte Meter' in het leven geroepen. Mensen die in de winkelstraten moeten zijn, kunnen via een speciaal WhatsApp-nummer opvragen hoe druk het op dat moment is de binnenstad is.

Op basis van onder andere camerabeelden, sensoren, drukte in parkeergarages en toezicht in de binnenstad wordt aangegeven hoe druk het is. Op die manier kunnen mensen thuis al binnen een paar seconden zien of het handig is naar de binnenstad te komen.

Real time

Wie een appje stuurt naar het telefoonnummer 06 11 77 80 60 krijgt een stoplicht te zien met actuele informatie over de binnenstad:

GROEN: De binnenstad is rustig. Advies: je kunt winkels bezoeken, maar houd afstand en geef elkaar de ruimte.

ORANJE: Het begint drukker te worden in de binnenstad. Advies: probeer de binnenstad te vermijden waar dit kan en zo niet, kom alleen!

ROOD: Het is erg druk in de binnenstad. Mogelijk worden straten en parkeerterreinen afgesloten. Advies: kom op een ander moment!

De gemeente wil graag dat inwoners vooral hun lokale ondernemers blijven steunen door in Breda spullen te kopen. Dat moet dan wel gebeuren met voldoende ruimte en op gepaste afstand. De Drukte Meter moet voorkomen dat de winkelstraten onverantwoord vol lopen.

Burgemeester Paul Depla: “Uiteindelijk stopt alleen de samenleving het virus. De afgelopen weken hebben we gezien dat de meeste Bredanaars zich verantwoordelijk gedragen. We willen ze daarvoor bedanken en ondersteunen. Bijvoorbeeld als ze gaan winkelen in de binnenstad. Met deze appdienst bieden we ze een hulpmiddel om een goede afweging te maken om te gaan of het bezoek even uit te stellen. “

Andere gebieden

De Drukte Meter is op dit moment gericht op het centrumgebied van de binnenstad. Mocht later blijken dat er behoefte is aan een Drukte Meter voor andere gebieden dan kan de gemeente dit uitbreiden.

De Drukte Meter via WhatsApp