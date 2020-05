Voor organisatoren van evenementen kan een vaccin tegen corona niet snel genoeg komen

De grote zaal van poppodium 013. (Foto: Jostijn Ligtvoet)

Veel grote evenementen zijn een jaar uitgesteld, maar mogelijk kunnen die volgend jaar ook nog niet plaatsvinden. De verwachting is namelijk dat evenementen pas weer door kunnen gaan als er een vaccin is tegen het coronavirus. Dit heeft gevolgen voor de Brabanthallen, poppodium 013, de Tilburgse Kermis, maar ook voor bijvoorbeeld Draaimolen Festival. “Het zijn heel heftige tijden”, zegt Jeroen Dona van de Brabanthallen.

Geschreven door Ista van Galen

Het gevaar dat het virus weer opleeft is anders nog te groot, meent het kabinet. Organisatoren van evenementen balen hier natuurlijk van. Maar grote beslissingen durven ze nu nog niet te maken.

Grote impact

Volgens poppodium 013 zou dit wel eens voor grote problemen kunnen zorgen. “Als er een half jaar extra aan evenementen wegvalt heeft dat natuurlijk veel invloed op de begroting.”, zegt directeur Peter van der Aalst.

Wat er na 1 september gaat gebeuren, durft hij nog niet te zeggen. “We zijn al maanden bezig met het ontwikkelen van verschillende scenario’s en houden overal rekening mee. Maar het is lastig plannen. Concerten waarbij iedereen anderhalve meter afstand moet houden zijn ook niet haalbaar. Ga dat maar eens handhaven in een concertzaal. Daarnaast is het niet rendabel, dus dan zou je dik gefinancierd moeten worden”, aldus Van der Aalst.

Positief vooruitzicht

Ook Jeroen Dona, directeur van de Brabanthallen, noemt die grote financiële impact: “Je hoeft geen econoom te zijn om te snappen dat zoveel maanden aan omzet verliezen niet gaat. We staan al leeg en stil vanaf maart.”

Naast alle onduidelijkheid over wat er gaat gebeuren met de vele activiteiten in de Brabanthallen, ziet Dona wel een lichtpuntje. “We hebben niet stilgezeten de afgelopen weken. We zijn er helemaal klaar voor om sommige activiteiten weer op te starten.” Dit zijn bijvoorbeeld zakelijke bijeenkomsten, congressen of beurzen. Uiteraard met maximaal honderd mensen en anderhalve meter afstand tussen iedereen.

“Ook onze main stage is er nu op ingericht: we hebben een fantastisch anderhalvemeter-theater. Er passen wel duizend stoelen, maar zo veel mogen er natuurlijk niet. Het is ingewikkeld, maar zoiets zou ook kunnen”, zegt Dona. “Maar naast het technische verhaal is het ook nog maar de vraag of mensen nog durven te komen.”

Stapje voor stapje kijken

Het dancefeest Draaimolen Festival op 12 september in Tilburg lijkt vooralsnog door te gaan. “Er is nog zoveel onduidelijkheid. We houden voor nu vast aan het plan dat we hebben en kijken tegen die tijd hoe veel duidelijk er is en wat er nog wel en niet kan”, vertelt Jip Snoeren van Draaimolen.

“We hebben allemaal gezien dat de situatie binnen twee weken compleet kan omslaan, dus ver vooruitkijken kan gewoon niet. Vooralsnog blijven we positief”, zegt Snoeren.

Ook de Tilburgse Kermiswethouder Rolph Dols vindt voorbij 1 september kijken enorm lastig. “Wij wachten de komende weken af welke mededelingen er worden gedaan. We moeten dit stap voor stap bekijken. Er zijn wel al verschillende scenario’s bedacht zodat we niet voor verrassingen komen te staan. Maar je weet het niet”, zegt Dols.