Motorcrossers massaal beboet na 'drijfjacht' in Schaijk

Foto: politie

Motorcrossers zijn het afgelopen weekend massaal beboet toen ze in het natuurgebied bij Schaijk aan het crossen waren. Het ging met name om crossers uit de Randstad die in Brabant bijeenkwamen en via social media hadden afgesproken. Veertig mensen zijn staande gehouden.

Geschreven door Malini Witlox

Omwonenden klaagden massaal bij de politie over het lawaai van de motoren. Meerdere eenheden van de politie en boa's van de gemeente Landerd namen een kijkje bij de plassen van Hofmans.

Daar bleken meerdere auto's met trailers te staan, waarop crossmotoren geparkeerd konden worden. De toegangswegen naar de bossen werden dichtgezet. Een heuse drijfjacht werd volgens de politie opgezet om zo de wildcrossers op te vangen.

De natuur is op verschillende plekken aangetast.