Weer betaald voetbal in september: burgemeesters blij, clubs hopen dat er snel weer publiek bij mag

Leeg Willem II stadion decor vanaf september

Willem II kan in september gewoon voetballen in hun eigen stadion. Burgemeester Weterings van Tilburg noemt het zelfs logisch dat de competitie tegen die tijd weer wordt opgestart. “Want we willen Europa in natuurlijk”, zegt de burgemeester met een knipoog naar de rentree van Willem II in de Europa League.

Geschreven door Leon Kersten

Het standpunt van Weterings is anders dan een paar weken geleden toen alle Nederlandse burgemeesters nog tegen hervatting van de competitie waren. Volgens Weterings was de zorg toen vooral dat niemand wist wat de supporters zouden gaan doen die niet bij de wedstrijden mochten zijn.

Nu vanaf juni de horeca en de terrassen weer open mogen vervalt dat probleem in Tilburg, denkt Weterings. Hij benadrukt dat iedereen zich wel moet houden aan de geldende gezondheidsregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De gemeente Eindhoven is nog in overleg met alle betrokken partijen over de wedstrijden van PSV. Burgemeester Kleingeld van Waalwijk is vooral benieuwd naar de plannen van de KNVB.

Burgemeester Depla van Breda is alvast enthousiast. “Heel fijn dat het voetbal vanaf 1 september weer van start gaat. Ik denk dat heel wat mensen de wedstrijden de laatste weken gemist hebben en dus echt uitkijken naar dit moment.”

Zwartste scenario

De meeste Brabantse clubs in het betaalde voetbal zijn geschrokken van de brief die minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Sport donderdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin zegt hij dat landelijke evenementen met publiek pas weer door kunnen gaan als er een vaccin tegen corona is.

Dat zou kunnen betekenen dat er een heel seizoen gevoetbald moet worden zonder publiek. PSV, Willem II, RKC, NAC, FC Den Bosch, Top Oss, Helmond Sport en FC Eindhoven zouden dan miljoenen euro’s aan recettes en horeca-inkomsten mislopen.

Wachten op privacy instellingen...

NAC noemt dit het zwartst denkbare scenario voor alle clubs in het betaald voetbal. RKC laat weten het liefst met publiek te spelen, maar zoals bij alle andere clubs staat ook in Waalwijk de volksgezondheid voorop. Alle clubs zijn bezig om de besluiten van het kabinet te verwerken in scenario’s voor het volgend seizoen.

Salarissen

De belangenbehartigers in het Nederlandse betaald voetbal hebben donderdag een akkoord bereikt over een collectieve salarisvermindering. Hoe hoger het salaris, hoe meer spelers en trainers inleveren. Dat loopt uiteen van 2,5 tot maximaal 20 procent. De aanbeveling van salarisreductie geldt in principe tot 1 januari 2021. Naar schatting wordt hiermee op jaarbasis zo'n 35 miljoen euro uitgespaard.