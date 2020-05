Demonstratie bij gemeentehuis in Vught tegen ombouw N65

Zo'n dertig inwoners van Vught hebben donderdagavond bij het gemeentehuis van Vught met spandoeken geprotesteerd tegen de ombouw van de N65 (Tilburg-Den Bosch). Ze zijn bang dat er straks meer verkeer door het centrum komt.

Wethouder Guus van Woesik van Rijksinfrastructuur sprak in november nog over 'de mooiste dag in zijn leven als wethouder'. De demonstranten denken daar anders over, zo bleek bij een inspraakavond bij de gemeente.