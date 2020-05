Twee auto’s in vlammen op in Oosterhout, getuige ziet dat twee mannen vloeistof over auto gieten

De Dr. Janssenlaan in Oosterhout (foto: Google Streetview).

Twee auto's gingen donderdagnacht in vlammen op in de Dr. Janssenslaan in Oosterhout. Het vuur werd rond halftwee ontdekt.

Geschreven door Peter de Bekker

De politie werd gewaarschuwd door iemand die had gezien dat twee mannen vloeistof over een auto goten en daarna in brand staken. Door de wind sloegen de vlammen over naar een auto die daarnaast geparkeerd was.

'Ongeveer 20 jaar oud'

"Beide auto’s raakten zwaar beschadigd", laat een politiewoordvoerder weten. De getuige schat de daders ongeveer 20 jaar oud. Allebei hadden ze zwarte kleren aan.

De getuige had de mannen lopend uit het tunneltje onder de Slotlaan zien komen. Na de brandstichting renden ze weg in dezelfde richting.