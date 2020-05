Tim (24) wacht al vier maanden op zijn operatie, maar de reguliere zorg komt pas langzaam op gang

Wachten op privacy instellingen... Tim wacht al maanden op een operatie. In het Catharinaziekenhuis is de reguliere zorg weer opgestart. Ook het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is weer begonnen met de reguliere zorg. Volgende Vorige 1/4 Reguliere zorg ziekenhuizen weer op gang gekomen: Tim wacht al maanden op een operatie

Tijdens een basketbaltraining ging het mis. Tim (24) uit Tilburg scheurde zijn voorste kruisband af. Het is inmiddels vier maanden later, maar van een operatie is het nog steeds niet gekomen. “Door de coronacrisis is de operatie uitgesteld. Ik vind het ontzettend zuur.”

Geschreven door Rogier van Son

Ziekenhuizen moesten door het coronavirus noodgedwongen stoppen met de reguliere (gewone) zorg. Alle aandacht ging naar corona uit. Hierdoor is de wachtlijst flink opgelopen. 45.000 Brabanders wachten net als Tim nu op een behandeling of operatie in het ziekenhuis.

Nu de ziekenhuizen langzaamaan weer een deel van de reguliere zorg gaan bieden, wil Tim maar wat graag onder het mes. “Je wilt vooruit want na de operatie duurt het revalideren negen tot twaalf maanden. Maar de situatie in de ziekenhuizen is heel begrijpelijk. Dat snap ik ook wel.”

De ziekenhuizen staan dagelijks voor de moeilijke taak om te bepalen wie er wel en wie er niet mag komen. Volgens Susan van den Heuvel van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven zijn het lastige keuzes. “Het is altijd moeilijk om nee te moeten zeggen. Je wilt al je patiënten helpen. Er zitten mensen thuis met pijn en we kunnen nu niet leveren en dat is moeilijk.”

Een team van medisch specialisten bepaalt dagelijks wie er mogen komen. Urgentie is daarbij leidend. “Iemand met een hernia met ondraaglijke pijn willen we zo snel mogelijk zien. Iemand met wat minder pijn vragen we te wachten. Helaas moeten we mensen ook teleurstellen. We vragen patiënten om geduld te hebben. Gelukkig is er veel begrip, maar het wordt ook moeilijker. We wachten al heel lang en we weten niet hoe lang het gaat duren en dat maakt het lastig. ”

De enorme wachtlijsten met duizenden Brabanders blijven nog wel een tijdje bestaan. “We werken met 25 procent van onze patiënten. Langzaam werken we toe naar 50 en uiteindelijk 75 procent. 100 procent ligt nog ver weg. Er is nog geen vaccin tegen corona. Alles valt of staat met een goede behandeling om het coronavirus onder controle te krijgen. Tot die tijd is het ondenkbaar dat we de wachtlijsten kunnen wegwerken. De verwachting is dat ze verder oplopen. En zolang het virus onder ons is, blijven we capaciteit vrijhouden voor de coronapatiënten. Dat kan een of twee afdelingen zijn. Een groot gedeelte van de intensive care zal de coronazorg blijven leveren en dat drukt op de rest van de zorg die wij kunnen bieden.”

Ondertussen moet Tim ook geduldig blijven. Rennen kan hij niet. Wandelen nog wel. “Af en toe naar de supermarkt. Ik moet uitkijken dat ik niet te veel doe. Ik heb nog geen operatiedatum. Het is nog afwachten. Hopelijk lukt het binnenkort. Ik kan me wel druk maken, maar daar schiet je ook niets mee op.”